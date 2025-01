Zona Rossa a Roma: arriva la stretta su Termini e l'Esquilino

Roma, arriva la zona rossa: stretta su Termini ed Esquilino per il Giubileo

Dopo Firenze, Bologna, Milano e Napoli, anche Roma si prepara all’introduzione della zona rossa. La misura interesserà la stazione Termini e il quartiere Esquilino, aree strategiche per il flusso di turisti e pellegrini in vista del Giubileo. Secondo fonti del Viminale, il provvedimento sarà operativo nei prossimi giorni.

Il piano del Viminale per le aree urbane sensibili

La direttiva, emanata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi lo scorso 30 dicembre, invita i prefetti a identificare, con apposite ordinanze, zone urbane sensibili dove vietare la presenza di soggetti considerati pericolosi o con precedenti penali, per disporne l’allontanamento. Tra le aree interessate figurano stazioni ferroviarie, piazze dello spaccio, aree della movida e altre zone caratterizzate da elevata concentrazione di persone.

L’iniziativa, già sperimentata in altre città, ha portato a risultati significativi. A Firenze e Bologna, nei primi tre mesi di applicazione, 105 persone sono state soggette a provvedimenti di allontanamento su un totale di 14.000 controlli.

Il caso delle zone rosse in altre città

A Milano, il provvedimento ha coinvolto luoghi come il Duomo, Garibaldi, Stazione Centrale, Darsena e Rogoredo. Dal 30 dicembre, sono stati emessi 50 ordini di allontanamento, con il controllo di oltre 2.000 persone. Napoli, invece, ha individuato Chiaia, Vomero, Decumani e la stazione Garibaldi come aree sensibili.

Roma: una misura cruciale per il Giubileo

Con l’approssimarsi del Giubileo, la Capitale punta a garantire sicurezza e ordine nelle aree più frequentate. Oltre alla futura zona rossa, il Viminale ha già aumentato la presenza delle forze dell’ordine nelle stazioni e nelle zone circostanti. Da inizio anno, sono state realizzate 198 operazioni straordinarie ad alto impatto, che hanno coinvolto 14.300 unità operative. I risultati parlano chiaro:

158.850 persone controllate, di cui 67.656 stranieri

504 arresti e 1.579 denunce

82 espulsioni e 79 armi sequestrate

23.276 veicoli e 1.846 esercizi pubblici ispezionati

138 lavoratori irregolari scoperti

Una città sotto controllo

L’introduzione della zona rossa rappresenta un ulteriore passo per incrementare la sicurezza e mantenere alta l’attenzione nelle aree chiave di Roma. Il provvedimento si inserisce in un quadro di misure più ampie per fronteggiare i rischi legati alla criminalità e tutelare cittadini e visitatori in un anno cruciale per la città.