dV Giochi Lupus in Tabula, Colore Rosso, DVG9200 8 a 24 giocatori
4,7 su 5 su Amazon, 1.408 recensioni
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Caratteristiche
- Dal 2001 Lupus in Tabula è il gioco più originale sui Lupi Mannari
- Un classico moderno, perfetto per grandi gruppi di amici, feste o serate con tutta la famiglia
- Nello sperduto villaggio di Tabula, alcuni abitanti sono affetti da licantropia. Ogni notte diventano lupi mannari e sbranano un innocente! Di giorno i superstiti si riuniscono dibattendo sul da farsi: alla fine della discussione linciano uno di loro, credendolo un lupo mannaro. Chi sopravvivrà al massacro?
- Per vincere vi serviranno intuito da detective o... una buona dose di faccia tosta!
- In questa nuova lussuosa edizione: personaggi originali in formato de luxe, nuove e ricche componenti di gioco, l'introduzione dei fantasmi fa giocare tutti fino alla soluzione del mistero, una variante per 8 giocatori, senza moderatore e ovviamente... il Criceto Mannaro!
- Età massima consigliata dal produttore: 1188.0
Dettagli
- Colore
- Rosso
In breve
dV Giochi Lupus in Tabula, Colore Rosso, DVG9200 8 a 24 giocatori costa 8,99 € su Amazon.it, rispetto a 21,90 € di prezzo precedente (risparmio 12,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 19:20; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 1.408 recensioni.
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