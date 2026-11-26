Fossil Nate Quarzo Orologio da polso da uomo | Orologio cronografo, display analogico, orologi da polso da uomo con resistenza all'acqua fino a 50 metri.
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Caratteristiche
- Cassa da 50 mm, larghezza della banda di 24 mm, vetro minerale, movimento cronografo al quarzo, importato
- Cassa e movimento: questo orologio da uomo presenta una cassa da 50 mm, larghezza del cinturino di 24 mm, vetro minerale antigraffio, movimento al quarzo preciso con display analogico cronografo, importato
- Stile opaco: dal quadrante nero intenso al cinturino in pelle nera, questo orologio da uomo Fossil dona nuova profondità al trend total black. Indossalo per dare un tocco di eleganza ai tuoi jeans e a una t-shirt bianca; questo orologio da uomo è inoltre dotato di movimento cronografo.
- Quadrante: Perfetto per tutti i giorni, questo orologio da uomo resistente all'acqua abbina una cassa rotonda nera a un quadrante nero e dettagli grigi per uno stile quotidiano.
- Orologio resistente all'acqua: con una resistenza all'acqua fino a 50 m, questo orologio Fossil da uomo è indossabile per brevi periodi di nuoto ricreativo e doccia, ma non per immersioni o snorkeling; 5 ATM
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 50 mm
In breve
Fossil Nate Quarzo Orologio da polso da uomo | Orologio cronografo, display analogico, orologi da polso da uomo con resistenza all'acqua fino a 50 metri. costa 43,82 € su Amazon.it, rispetto a 189,00 € di prezzo precedente (risparmio 145,18 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 14:43; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 21.335 recensioni.
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