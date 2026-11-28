BTICINO Ciabatta Multipresa Elettrica Slot 9 Posti, 3 Polivalenti Schuko 10/16A + 6 Bivalenti 10/16A,Ciabatta Elettrica con Interruttore e Cavo 1,5m Spina 10A, Bianco
4,7 su 5 su Amazon, 1.424 recensioni
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Caratteristiche
- MASSIMA EFFICIENZA: Ciabatta multipresa elettrica Bticino 3699DB, Slot bianca, compatta e flessibile, dotata di 3 prese schuko 10/16A e 6 prese bipasso 10/16A, per ricaricare simultaneamente più dispositivi - potenza massima erogabile 2300 W
- DESIGN COMPATTO E FUNZIONALE: Multipresa compatta con prese posizionate su 3 lati, offrendo un numero elevato di prese in un ingombro minimo. Perfetta per l'uso a casa, in ufficio, su scrivanie/piani di lavoro o in spazi ristretti. Dotata di occhielli per il fissaggio a muro o scrivania con viti o fascette (da acquistare separatamente)
- SICUREZZA AL PRIMO POSTO: Protezione da sovratensioni, sovracorrente, surriscaldamenti, cortocircuiti. In caso di sovraccarico, l'interruttore di sicurezza SAFE interviene automaticamente interrompendo l'alimentazione (dispositivo riarmabile dopo qualche secondo)
- PROTEZIONE PER BAMBINI: Pensata anche per la sicurezza familiare, la multipresa è dotata di fori con protezione per bambini che previene l'inserimento accidentale di oggetti estranei nelle prese elettiche
- MATERIALI DI ALTA QUALITA': Realizzata con materiali resistenti e di qualità per garantire la massima sicurezza in in ogni condizione e una maggiore durata nel tempo
- FACILE DA USARE: Interruttore on/off e indicatore LED per un comodo controllo dell'alimentazione
- VERSATILE E FLESSIBILE: Cavo antistrappo lungo 1,5 metri con spina piccola italiana 10A per raggiungere facilmente tutte le prese necessarie
- COMPATIBILE CON TUTTE LE SPINE: Le 3 prese multistandard (tipo P40) sono adatte per tutte le spine presenti sul mercato, inclusa la spina schuko tedesca 16A (tipo S30,S31,S32). Le 6 prese di corrente bipasso/bivalente (tipo P17/11) sono adatte per le spine italiane piccole 10A (tipo S10,S16) e grandi 16A (tipo S11,S17).
- SOLUZIONE PER I TUOI DISPOSITIVI: Ideale per la ricarica di più dispositivi (elettrodomestici, utensili da cucina, da lavoro e da ufficio etc.)
- CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA: Conformità alle norme di sicurezza - certificata CE e conforme alla direttiva RoHS, RAEE e REACH. Prodotto da utilizzare esclusivamente in ambienti asciutti
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 1.5 m
In breve
BTICINO Ciabatta Multipresa Elettrica Slot 9 Posti, 3 Polivalenti Schuko 10/16A + 6 Bivalenti 10/16A,Ciabatta Elettrica con Interruttore e Cavo 1,5m Spina 10A, Bianco costa 16,19 € su Amazon.it, rispetto a 20,99 € di prezzo precedente (risparmio 4,80 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 12:53; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 1.424 recensioni.
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