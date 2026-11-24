Electraline 71063 Adattatore Spina Tedesca Multipresa 6 Posti 2 Schuko + 4 Bivalenti 10/16A
4,5 su 5 su Amazon, 716 recensioni
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Caratteristiche
- Electraline - Adattatore elettrico
- Adattatore 2 prese Shuko e 4 prese 10/16
- Spina 16A 230V
- Prodotto di ottima qualità
Dettagli
- Colore
- Bianco
In breve
Electraline 71063 Adattatore Spina Tedesca Multipresa 6 Posti 2 Schuko + 4 Bivalenti 10/16A costa 5,95 € su Amazon.it, rispetto a 12,20 € di prezzo precedente (risparmio 6,25 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 08:47; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 716 recensioni.
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