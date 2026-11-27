Maybelline New York Mascara Ciglia Sensazionali, Volumizzante, Effetto Ventaglio sulle Ciglia, Intense Black, 9,5 ml
4,4 su 5 su Amazon, 83.960 recensioni
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Caratteristiche
- Mascara nero volumizzante per ciglia più folte e morbide da un angolo all'altro dell'occhio
- Effetto ventaglio, Senza grumi, Dona volume e colore extra-nero anche sulle ciglia più sottili
- Applica il mascara dalla radice alla punta con un movimento a zig-zag per allungare le ciglia al massimo, Ripassa più volte per un effetto più evidente e di maggiore impatto
- Applicatore curvo in silicone con setole di 6 dimensioni diverse, Formula leggera e fluida arricchita con olio di rosa canina e pigmenti nero intenso testata su occhi sensibili e con lenti a contatto
- Contenuto: 1x Maybelline New York Mascara Ciglia Sensazionali, Volumizzante, Effetto Ventaglio sulle Ciglia, Intense Black, 9,5 ml
Dettagli
- Colore
- Nero intenso
- Formato
- 10 ml (Confezione da 1)
In breve
Maybelline New York Mascara Ciglia Sensazionali, Volumizzante, Effetto Ventaglio sulle Ciglia, Intense Black, 9,5 ml costa 2,66 € su Amazon.it, rispetto a 12,50 € di prezzo precedente (risparmio 9,84 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 16:19; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 83.960 recensioni.
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