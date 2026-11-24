Fossil Orologio Grant da uomo, movimento meccanico automatico, cassa in acciaio inossidabile argento da 45 mm con cinturino in pelle, ME3099
4,6 su 5 su Amazon, 2.254 recensioni
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Caratteristiche
- Cassa da 45 mm, larghezza fascia 22 mm, vetro minerale, movimento meccanico automatico, importato
- Cassa tonda in acciaio inossidabile con quadrante beige
- Bracciale in pelle marrone
- Resistente all'acqua fino a 50 m: indossabile durante il nuoto in acque poco profonde
Dettagli
- Colore
- Marrone
In breve
Fossil Orologio Grant da uomo, movimento meccanico automatico, cassa in acciaio inossidabile argento da 45 mm con cinturino in pelle, ME3099 costa 121,29 € su Amazon.it, rispetto a 269,00 € di prezzo precedente (risparmio 147,71 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 09:33; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 2.254 recensioni.
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