LAICA bi-flux 12 Filtri Acqua - Riduce Cloro, Calcare e Metalli Pesanti | Preserva sali minerali, riduce sostanze indesiderate, 12 cartucce filtranti (12 mesi, 150L ciascuno), Made in Italy
4,7 su 5 su Amazon, 19.506 recensioni
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Caratteristiche
- PRESERVA I SALI MINERALI ESSENZIALI – A differenza di altri filtri che possono rendere l'acqua piatta, bi-flux agisce sulle impurità mantenendo i minerali naturalmente presenti nell'acqua del rubinetto, tra cui calcio e magnesio.ze indesiderate.
- RIDUCE CIÒ CHE NON VUOI – Aiuta a ridurre cloro, calcare, metalli pesanti e altre sostanze indesiderate eventualmente presenti che possono compromettere il gusto e la qualità della tua acqua.
- GUSTO MIGLIORE, OGNI GIORNO – Goditi un'acqua più fresca e dal gusto autentico direttamente dal rubinetto, ideale per tè, caffè e in cucina. La scelta versatile per l'uso quotidiano: una filtrazione semplice e affidabile per tutta la famiglia.
- MENO BOTTIGLIE MONOUSO, MENO FATICA – 12 mesi di acqua filtrata direttamente a casa, senza pesi da trasportare e con meno bottiglie di plastica monouso da comprare. Ogni cartuccia filtra fino a 150 litri (pari a un mese) prima di una sostituzione semplice e veloce.
- MADE IN ITALY, SICUREZZA ASSICURATA – I nostri filtri sono prodotti secondo il Regolamento UE 1935/2004 e gli standard DM 25. Ogni cartuccia è realizzata con materiali idonei al contatto alimentare, sterilizzata a freddo per prevenire la proliferazione batterica e completamente tracciabile, dalla materia prima al prodotto finito.
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 12 Filtri
In breve
LAICA bi-flux 12 Filtri Acqua - Riduce Cloro, Calcare e Metalli Pesanti | Preserva sali minerali, riduce sostanze indesiderate, 12 cartucce filtranti (12 mesi, 150L ciascuno), Made in Italy costa 39,90 € su Amazon.it, rispetto a 49,90 € di prezzo precedente (risparmio 10,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 11:20; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 19.506 recensioni.
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