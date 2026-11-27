Philips Viva Collection Tostapane 2 Fette, 7 Impostazioni, 950W, Inox/Nero | Toaster con griglia scaldapanini, alloggiamenti ampi, scongelamento e vassoio raccoglibriciole rimovibile (HD2637/90)
4,2 su 5 su Amazon, 67.902 recensioni
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Caratteristiche
- TOAST CROCCANTI E DORATI: il Tostapane Philips Viva Collection offre risultati perfetti con fette sottili, spesse o tagliate a mano - Alloggiamenti più ampi del 10%*
- FACILE DA CONTROLLARE: 7 impostazioni di doratura per tostare il pane proprio come piace a te
- TOAST CALDI IN POCHI SECONDI: Con la funzione di riscaldamento il pane è pronto in un attimo - La funzione di scongelamento consente di tostare il pane congelato in un'unica operazione
- EXTRA SICURO: la funzione di spegnimento automatico protegge il dispositivo da eventuali cortocircuiti
- FACILE DA PULIRE: il vassoio raccoglibriciole rimovibile si svuota e si pulisce facilmente - Il coperchio antipolvere mantiene le fessure pulite tra un utilizzo e l'altro
Dettagli
- Colore
- Inox
- Formato
- 7 Impostazioni
In breve
Philips Viva Collection Tostapane 2 Fette, 7 Impostazioni, 950W, Inox/Nero | Toaster con griglia scaldapanini, alloggiamenti ampi, scongelamento e vassoio raccoglibriciole rimovibile (HD2637/90) costa 24,99 € su Amazon.it, rispetto a 65,00 € di prezzo precedente (risparmio 40,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 19:25; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 67.902 recensioni.
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