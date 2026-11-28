Amazon - Adattatore Ethernet per Fire TV
4,6 su 5 su Amazon, 13.094 recensioni
-15% 14,44 €
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16,99 €, risparmi 2,55 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- La tua connessione Wi-Fi è lenta o debole? Goditi la velocità e l’affidabilità di una connessione Internet via cavo.
- Collega la tua Fire TV o Fire TV Stick direttamente al router tramite un cavo Ethernet, senza una connessione Wi-Fi.
- Facile da configurare: collega l’adattatore Ethernet di Amazon alla porta USB della tua Fire TV e il cavo Ethernet direttamente al tuo router.
- Compatibile solo con Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (2ª e 3ª generazione), Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick 4K Max, Fire TV Cube, Fire TV (3ª generazione, modello pendente) e Fire TV Basic Edition.
In breve
Amazon - Adattatore Ethernet per Fire TV costa 14,44 € su Amazon.it, rispetto a 16,99 € di prezzo precedente (risparmio 2,55 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 10:19; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 13.094 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.