Philips Daily Collection Tostapane 2 Fette, 8 Impostazioni, 830W, Nero | Toaster con scalda brioche integrato, funzione scongelamento, leva di sollevamento, spegnimento automatico (HD2581/90)
4,2 su 5 su Amazon, 67.912 recensioni
-59% 16,39 €
Prima
39,99 €, risparmi 23,60 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- TOAST CROCCANTI E DORATI: Tostapane Philips Daily Collection per pane perfettamente tostato ogni giorno - 2 fessure per fette spesse o sottili per risultati perfetti con qualsiasi formato di pane
- IMPOSTAZIONI PER TUTTI I GUSTI: 8 impostazioni per tutte le esigenze
- TOAST CALDI IN POCHI SECONDI: Con la funzione di riscaldamento il pane è pronto in un attimo - La funzione di scongelamento consente di tostare il pane congelato in un'unica operazione
- UTILIZZO SICURO: il pulsante di arresto interrompe la tostatura in qualsiasi momento e lo spegnimento automatico protegge dai cortocircuiti
- FACILE DA PULIRE: il vassoio raccoglibriciole rimovibile si svuota e si pulisce facilmente - Il coperchio antipolvere mantiene le fessure pulite tra un utilizzo e l'altro
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 8 Impostazioni
In breve
Philips Daily Collection Tostapane 2 Fette, 8 Impostazioni, 830W, Nero | Toaster con scalda brioche integrato, funzione scongelamento, leva di sollevamento, spegnimento automatico (HD2581/90) costa 16,39 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 23,60 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 10:50; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 67.912 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.