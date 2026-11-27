DURACELL 2032 Batterie a moneta al litio (Confezione da 8) 3V, CR2032 | Fino a +70% di durata - Tecnologia Baby Secure - Per Apple AirTag, chiavi auto, dispositivi domestici, sportivi e medici
4,7 su 5 su Amazon, 218.508 recensioni
-25% 8,99 €
Prima
11,99 €, risparmi 3,00 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Le BATTERIE A MONETA AL LITIO DURACELL CR2032 sono CONSIGLIATE per l’utilizzo con APPLE AIRTAG e possono essere usate in altri dispositivi come chiavi di auto, dispositivi domestici e accessori sportivi e medici
- FINO AL 70% DI EXTRA DURATA*
- La nostra batteria più sicura di sempre** in partnership con l’Accademia europea di pediatria
- TECNOLOGIA BABY SECURE: uno strato amarissimo e non tossico a forma di anello, con Bitrex, è applicato su entrambi i lati della batteria per scoraggiarne l’ingestione da parte di neonati e bambini piccoli
- CONFEZIONE A PROVA DI BAMBINO: con doppio blister difficile da aprire senza forbici
- DURATA DI 10 ANNI GARANTITA IN STOCCAGGIO: grazie alle nostre tecnologie, le batterie non utilizzate restano in condizioni ottimali fino a un massimo di 10 anni nella confezione originale
- *vs. la durata media minima nel test di rendimento standard IEC per la batteria a moneta al litio 2032, i risultati possono variare in base al dispositivo o alle modalità di utilizzo **specificatamente per 2032,2025,2016 grazie allo strato di sapore amaro applicato sulla cella e al pacco anti-apertura a prova di bambino
Dettagli
- Colore
- Argento
- Formato
- 8 Batterie
- Pezzi nella confezione
- 8
In breve
DURACELL 2032 Batterie a moneta al litio (Confezione da 8) 3V, CR2032 | Fino a +70% di durata - Tecnologia Baby Secure - Per Apple AirTag, chiavi auto, dispositivi domestici, sportivi e medici costa 8,99 € su Amazon.it, rispetto a 11,99 € di prezzo precedente (risparmio 3,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 13:31; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 218.508 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.