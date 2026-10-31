Tazza Termosensibile Gameboy Cambia Colore con Bevanda Calda, Regalo per Gamer, 290ml
4,5 su 5 su Amazon, 9.243 recensioni
-16% 13,49 €
Prima
15,99 €, risparmi 2,50 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Nintendo tazza game boy - heat change mug per non specificato
- Multicolore
- Ceramica
- Prodotto di qualita
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 1 Unità (Confezione da 1)
In breve
Tazza Termosensibile Gameboy Cambia Colore con Bevanda Calda, Regalo per Gamer, 290ml costa 13,49 € su Amazon.it, rispetto a 15,99 € di prezzo precedente (risparmio 2,50 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 10:04; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 9.243 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.