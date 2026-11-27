Levi's New Duncan, Cintura Uomo, Dark Brown, 100
4,4 su 5 su Amazon, 9.054 recensioni
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Caratteristiche
- Soluzione da vita per rifinire pantaloni o gonne, struttura essenziale e facile da coordinare, utilizzo adatto a contesti informali
- Materiale compatto con superficie rifinita, fibbia stabile e passante dedicato, costruzione studiata per accompagnare movimenti ordinari
- Utilizzabile con capi casual o da lavoro leggero, mantiene proporzioni pulite sotto strati esterni, per tenute informali
- Favorisce una tenuta stabile del capo inferiore, aiuta a mantenere proporzioni ordinate e rende il cambio di abbinamento, per cambi rapidi
Dettagli
- Colore
- Dark Brown
- Formato
- 100
In breve
Levi's New Duncan, Cintura Uomo, Dark Brown, 100 costa 9,99 € su Amazon.it, rispetto a 35,00 € di prezzo precedente (risparmio 25,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 09:56; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 9.054 recensioni.
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