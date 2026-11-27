Philips Bollitore Elettrico Daily, 1,7 L, Ebollizione rapida, Acciaio Inox | Bollitore acqua elettrico con filtro anticalcare, inox per uso alimentare, coperchio a molla, spia luminosa (HD9350/90)
4,6 su 5 su Amazon, 40.981 recensioni
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Caratteristiche
- REALIZZATO PER DURARE NEL TEMPO: Dispositivo resistente dotato di resistenza piatta super efficiente per garantire una bollitura rapida
- CAPACITÀ DI 1,7 L: Prepara più di 7 tazze a capacità massima
- DESIGN IN ACCIAIO INOX: Realizzato in resistente acciaio inox spazzolato per un utilizzo affidabile e di lunga durata
- PULIZIA SEMPLICE: Coperchio a molla con ampia apertura per una facile pulizia - Il pulsante di apertura è progettato per evitare il contatto con il vapore
- ELEGANTE SPIA LUMINOSA: la luce blu integrata nell'interruttore si illumina quando il bollitore è in funzione
Dettagli
- Colore
- Acciaio/Nero
- Formato
- 1.7 Litri
In breve
Philips Bollitore Elettrico Daily, 1,7 L, Ebollizione rapida, Acciaio Inox | Bollitore acqua elettrico con filtro anticalcare, inox per uso alimentare, coperchio a molla, spia luminosa (HD9350/90) costa 24,99 € su Amazon.it, rispetto a 54,99 € di prezzo precedente (risparmio 30,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 17:22; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 40.981 recensioni.
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