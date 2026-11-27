Gimi Grafite, Stendibiancheria a cavaletto in resina, Stendino da esterno, con Ruote, 21 mt stendibili, Grigio, Made in Italy. Dim. aperto (LxPxH) 181,5x55x88 cm.
4,1 su 5 su Amazon, 1.858 recensioni
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Caratteristiche
- 100% resina, non arrugginisce e ideale per esterno
- Ruote per facili spostamenti
- Snodo antichiusura accidentale con pulsante
- 21 m di stenditura
- Prodotto in Italia
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- 21 mt di stenditura
In breve
Gimi Grafite, Stendibiancheria a cavaletto in resina, Stendino da esterno, con Ruote, 21 mt stendibili, Grigio, Made in Italy. Dim. aperto (LxPxH) 181,5x55x88 cm. costa 19,90 € su Amazon.it, rispetto a 34,90 € di prezzo precedente (risparmio 15,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 19:04; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 1.858 recensioni.
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