alluflon Tradizione Italia Lasagnera, Alluminio, Nero, 31x23cm
4,6 su 5 su Amazon, 4.046 recensioni
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Caratteristiche
- Corpo in alluminio pressato per una cottura rapida e uniforme.
- Rivestimento antiaderente effetto pietra hardoise, privo di PFOA, Nichel e Bisfenolo A.
- Comode maniglie inox
- Adatta per utilizzo in forno (resistente fino a 250 °C)
- Made in Italy
- Lavabile in lavastoviglie
- 2 anni di garanzia
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 31x23cm
In breve
alluflon Tradizione Italia Lasagnera, Alluminio, Nero, 31x23cm costa 8,99 € su Amazon.it, rispetto a 28,89 € di prezzo precedente (risparmio 19,90 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 18:34; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 4.046 recensioni.
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