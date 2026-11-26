Panasonic SC-HTB254EGK - Sistema soundbar 2.1 con subwoofer (Bluetooth, Dolby Soundbar, Multiroom Audio, HDMI ARC, 120 Watt RMS), colore: Nero
4,2 su 5 su Amazon, 517 recensioni
-61% 99,00 €
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253,20 €, risparmi 154,20 €
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Caratteristiche
- Soundbar Bluetooth con subwoofer e potenza totale in uscita di 120 Watt (RMS)
- Connessione digitale alla TV tramite la soundbar ARC con ingresso ottico e porta HDMI
- Amplificazione dinamica del suono TV grazie al supporto Dolby Digital e DTS Digital Surround
- Comodo controllo del sistema Soundbar 2.1 con un solo telecomando per TV e soundbar grazie all'HDMI-CEC. Versione Bluetooth 2.1
- Riproduci la playlist preferita dallo smartphone tramite il sistema audio Bluetooth in tutta la casa
Dettagli
- Colore
- Nero
In breve
Panasonic SC-HTB254EGK - Sistema soundbar 2.1 con subwoofer (Bluetooth, Dolby Soundbar, Multiroom Audio, HDMI ARC, 120 Watt RMS), colore: Nero costa 99,00 € su Amazon.it, rispetto a 253,20 € di prezzo precedente (risparmio 154,20 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 15:20; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 517 recensioni.
Informativa sulle offerte
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