Philips Hue Play, Barra luminosa smart LED, Nero | Luce bianca e colorata, RGB, Luce d'intrattenimento per TV e gaming, Smart Home, 16 milioni di colori, Dimmerabile
4,5 su 5 su Amazon, 5.744 recensioni
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Caratteristiche
- Atmosfera unica: grazie ai 16 milioni di colori e alle tonalità di bianco da fredde a calde, la lampada LED smart Philips Hue Lightbar dimmerabile crea l'atmosfera giusta per ogni occasione.
- Comodo controllo dell'illuminazione: lampada intelligente compatibile con Amazon Echo Dot (3a generazione), Echo Plus ed Echo Show (2a generazione), la Hue Lightbar può essere controllata con la voce o con un semplice clic.
- Estensione intelligente: il centro di controllo Hue Bridge, incluso nella fornitura, consente di controllare e automatizzare la lampada LED colorati insieme ad altre lampade o accessori e di gestirla da qualsiasi parte del mondo.
- Facile installazione: grazie al suo design compatto con alloggiamento e staffe nere, la barra luminosa LED si adatta a qualsiasi ambiente e non provoca alcun abbagliamento durante l'uso.
- Questa lampada design è un prodotto contenitore. I prodotti contenitori gli apparecchi di illuminazione che possono essere smontati per consentire la verifica separata della o delle sorgenti luminose ivi contenute. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 1 Unità (Confezione da 1)
In breve
Philips Hue Play, Barra luminosa smart LED, Nero | Luce bianca e colorata, RGB, Luce d'intrattenimento per TV e gaming, Smart Home, 16 milioni di colori, Dimmerabile costa 39,15 € su Amazon.it, rispetto a 79,99 € di prezzo precedente (risparmio 40,84 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 10:32; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 5.744 recensioni.
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