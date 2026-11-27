Maison d'Hermine Tovaglia rettangolare, 100% cotone, 180 cm x 140 cm, riutilizzabile, per uso quotidiano, per cene, feste in casa, Primavera Estate (Campagne)
4,5 su 5 su Amazon, 3.181 recensioni
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Caratteristiche
- LA CONFEZIONE COMPRENDE: 1 tovaglia rettangolare misura 140 cm per 180 cm. I nostri prodotti sono progettati in Europa e realizzati in India.
- FACILE CURA E MANUTENZIONE: lavare in lavatrice in acqua calda con colori simili, non candeggiare, asciugare in asciugatrice a bassa temperatura e stirare a caldo se necessario.
- ADATTO A PIÙ OCCASIONI: le tovaglie Maison d 'Hermine sono adatte per una varietà di occasioni, come cucina, sala da pranzo, feste, decorazioni da tavolo, varie feste e così via.
- DESIGN UNICO: ogni disegno è splendidamente reso in acquerello, con motivi tradizionali catturati con l'occhio di un pittore per la luce, la tonalità e i dettagli adorabili. I motivi attraenti punteggiati da alcuni colori vivaci offrono uno sguardo reale nella bellezza dei design europei.
- MOLTO ALTRO PER ACQUISTARE: Biancheria da cucina e da tavola più coordinate sono disponibili in questo design.
Dettagli
- Colore
- 031 - Campagne
- Formato
- 140cm x 180cm
In breve
Maison d'Hermine Tovaglia rettangolare, 100% cotone, 180 cm x 140 cm, riutilizzabile, per uso quotidiano, per cene, feste in casa, Primavera Estate (Campagne) costa 27,75 € su Amazon.it, rispetto a 39,08 € di prezzo precedente (risparmio 11,33 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 14:26; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 3.181 recensioni.
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