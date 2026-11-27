keeeper Set da 3 Contenitori per Alimenti, 3 x 2,4 L, 29 x 19 x 7 cm, Fredo Fresh, Blu trasparente
4,3 su 5 su Amazon, 65 recensioni
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Caratteristiche
- Contenitori adatti per congelare, trasportare, conservare dentro e fuori il frigorifero porzioni di cibo - Ideale per conservare e dividere in porzioni gli spuntini o per custodire piccoli oggetti
- Per conservare in sicurezza: il coperchio sigilla in modo saldo, Il cibo è conservato in modo sicuro, Sopporta temperature comprese tra -20° e +100°C
- Contenitori e coperchi inseribili o impilabili insieme, Linguette angolari per una facile apertura e chiusura
- Fabbricato in Europa, Facile pulizia: lavabile in lavastoviglie, Adatto per congelare, Plastica (PP) , Nessuna emissione di sostanze nocive
- Contenuto: 1 Set da 3 Contenitori per Alimenti, 3 x 2,4 L, Fredo Fresh, 30679, Dimensioni (LxPxA): 29 x 19 x 7 cm, Colore: Blu trasparente
Dettagli
- Colore
- Blu
- Formato
- 3x 2,4 l
In breve
keeeper Set da 3 Contenitori per Alimenti, 3 x 2,4 L, 29 x 19 x 7 cm, Fredo Fresh, Blu trasparente costa 4,99 € su Amazon.it, rispetto a 9,99 € di prezzo precedente (risparmio 5,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 13:25; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 65 recensioni.
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