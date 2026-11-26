Levi's Perfect V-neck, T-shirt Donna, Annalise Stripe Cloud Dancer, M
4,4 su 5 su Amazon, 4.696 recensioni
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Caratteristiche
- Nota: Come lavare, passo dopo passo: 1. Girali al rovescio; 2. Chiudi la cerniera e abbottona tutto; 3. Separa i colori; 4. Non sovraccaricare la lavatrice; 5. Usa un detersivo delicato; 6. Evita gli ammorbidenti; 7. Lava solo in acqua fredda; 8. Scegli il ciclo più delicato
- Maglietta grafica con scollo a V particolarmente lusinghiero
- Con attenzione al comfort, allo stile casual e alla versatilità
- Vestibilità regolare
Dettagli
- Colore
- Annalise Stripe Cloud Dancer
- Formato
- M
In breve
Levi's Perfect V-neck, T-shirt Donna, Annalise Stripe Cloud Dancer, M costa 6,99 € su Amazon.it, rispetto a 25,00 € di prezzo precedente (risparmio 18,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 15:13; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 4.696 recensioni.
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