SONGMICS Stand Appendiabiti in Acciaio, con Bastone e Ripiano Portaoggetti | Attaccapanni, 92,5 x 33,5 x 153 cm, per Camera da Letto Guardaroba Lavanderia, Nero Inchiostro, Collezione PATAYE HSR23BK
4,6 su 5 su Amazon, 2.330 recensioni
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Caratteristiche
- Appendiabiti versatile: La barra orizzontale dell'appendiabiti può appendere abiti di diverse lunghezze; il ripiano inferiore può essere utilizzato per riporre scatole o scatole per scarpe, ideale per organizzare i vestiti di tutte le stagioni
- Struttura in acciaio: La struttura è in tubi d'acciaio; la barra supporta fino a 40 kg e il ripiano inferiore 15 kg, permettendo di riporre vestiti pesanti e molte scarpe in una sola volta
- I tacchi alti non cadono più: Il ripiano inferiore a griglia è dotato di un pannello di plastica per evitare che i tacchi alti cadano e per riporre al meglio i piccoli oggetti; se si sporca, basta pulirlo con un panno
- Facile da montare: Grazie alle parti numerate e alle istruzioni chiare, il montaggio di questo stand appendiabiti è molto semplice
- Multiuso: L'appendiabiti misura 33,5 x 92,5 x 153 cm e occupa pochissimo spazio, perfetto per camera da letto, cabina armadio o lavanderia, permettendo anche ai piccoli spazi di avere un guardaroba esclusivo
Dettagli
- Colore
- Nero Opaco
- Formato
- 92,5 x 33,5 x 153 cm (L x l x H)
In breve
SONGMICS Stand Appendiabiti in Acciaio, con Bastone e Ripiano Portaoggetti | Attaccapanni, 92,5 x 33,5 x 153 cm, per Camera da Letto Guardaroba Lavanderia, Nero Inchiostro, Collezione PATAYE HSR23BK costa 35,99 € su Amazon.it, rispetto a 50,99 € di prezzo precedente (risparmio 15,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 11:52; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 2.330 recensioni.
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