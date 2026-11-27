Crocs Brooklyn Low Wedge, Nero, Donna, EU 38-39 | Zeppa leggera; comoda platform rialzata; cinturino regolabile e sicuro; plantare ammortizzato; comfort Crocs
4,4 su 5 su Amazon, 20.389 recensioni
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Caratteristiche
- Elegante silhouette a due cinturini con cinghie sul tallone per u sicurezza totale
- Plantari in schiuma LiteRide per un comfort elevato tutto il giorno
- Fondotinta Croslite leggera
- Tomaia morbida e flessibile in Matlite sin dal primo giorno
- Coppe profonde sul tallone e un profilo rialzato della soletta per un ottimo supporto e stabilità
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 38/39 EU
In breve
Crocs Brooklyn Low Wedge, Nero, Donna, EU 38-39 | Zeppa leggera; comoda platform rialzata; cinturino regolabile e sicuro; plantare ammortizzato; comfort Crocs costa 22,00 € su Amazon.it, rispetto a 54,99 € di prezzo precedente (risparmio 32,99 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 14:57; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 20.389 recensioni.
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