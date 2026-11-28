Lagostina Ramata, Padella Antiaderente Ø 26 cm, Effetto Rame | In Alluminio con Rivestimento Titanium Easy, Thermo-Signal, Manico Ergonomico in Bakelite, per Gas e Forno, No Induzione
4,5 su 5 su Amazon, 3.104 recensioni
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Caratteristiche
- PADELLA ANTIADERENTE: Le padelle antiaderenti Lagostina ti permettono di cucinare in modo sano e senza grassi, assicurando una cottura rapida e una diffusione ottimale del calore
- PADELLA IN ALLUMINIO: La padella Ramata Lagostina ha un corpo in alluminio ed è impreziosita da un elegante rivestimento esterno ad effetto rame lucidato. Diametro 26 cm, facile da pulire, lavabile in lavastoviglie. Garantita 2 anni
- INDICATORE DI CALORE: L'indicatore Thermo-Signal al centro della padella cambia colore quando si è raggiunta la temperatura giusta per iniziare la cottura, per ricette cotte sempre a puntino
- RIVESTIMENTO RINFORZATO: Il rivestimento interno antiaderente Titanium Easy extra resistente è rinforzato con particelle di Titanio per una maggiore resistenza ai graffi e alle abrasioni
- PER GAS E FORNO: Il fondo ad alto spessore in alluminio tornito e antiscivolo è adatto a tutti i piani di cottura, induzione esclusa, e al forno fino a 175° C; è facile da pulire e non fa attaccare i cibi
- MANICO ERGONOMICO: Realizzato in Bakelite per assicurare una presa comoda e sicura; è dotato di un pratico foro in fondo al manico per appendere la padella
- LINEA RAMATA: Ramata è la linea di pentole Lagostina antiaderenti dedicata a un utilizzo quotidiano; contraddistinta dal brillante corpo con rivestimento ad effetto rame lucidato, è una linea elegante pensata per essere esposta in cucina
Dettagli
- Colore
- Rame
- Formato
- Ø 26cm
In breve
Lagostina Ramata, Padella Antiaderente Ø 26 cm, Effetto Rame | In Alluminio con Rivestimento Titanium Easy, Thermo-Signal, Manico Ergonomico in Bakelite, per Gas e Forno, No Induzione costa 15,99 € su Amazon.it, rispetto a 25,70 € di prezzo precedente (risparmio 9,71 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 10:03; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 3.104 recensioni.
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