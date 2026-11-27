UGREEN Cat 8 Cavo Ethernet Rete RJ45 Super Velocità 40Gbps 2000MHz (1M) | Nylon Intrecciato Doppio Schermatura Compatibile con Router Switch Modem Decoder TV Box Xbox Console di Gioco PC
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Caratteristiche
- [ 40 Gbps Ultra Veloce ] UGREEN Cavo Ethernet Cat 8 supporta un trasferimento dati veloce fino a 40 Gbps ( 4 volte rispetto a Cat 7 con 10 Gbps ) e una larghezza di banda di 2000 MHz (2 volte rispetto a Cat 7 con 1000 MHz), cavo ethernet Cat 8 aumenta notevolmente il throughput e si adatta bene alle esigenze d’oggi sempre più affamate di velocità di rete, senza interruzioni. Un'ottima scelta per gaming online, lavoro, streaming TV / film, download di file, ecc..
- [ Trasmissione del Segnale Più Stabile ] Realizzato in filo di rame puro 30AWG, ad alte prestazioni con impedenza inferiore e minori perdite. 4 coppie incorporate di doppino intrecciato, schermatura a doppio strato per migliorare efficacemente la capacità anti-interferenza. UGREEN cavo internet Cat7 twisted pair schermato F/FTP riduce efficacemente le interferenze radio ed elettromagnetiche.
- [ Materiale in Nylon Flessibile ] Lo strato esterno del cavo è realizzato in nylon intrecciato ad alta densità, che lo rende più flessibile, facile da riporre e consente di risparmiare spazio rispetto al normale PVC. Non dovrete più preoccuparvi che gli animali domestici mastichino il cavo e lo danneggino. È la scelta ideale per installazioni in casa o in ufficio.
- [ Forte Compatibilità ] UGREEN Cavo Ethernet Cat 8 ad alta velocità non solo è retrocompatibile con Cat 7, Cat6a, Cat6, Cat5, Cat5e, ma funziona bene anche con tutti i dispositivi con connettore RJ45 come iMac Pro, Switch, Smart TV, Xbox, Xbox One, router WiFi, PC, stampanti di rete, lettori multimediali, TV box , lettore Blu-ray, dispositivo PoE ecc..
- [ Design di Alta Qualità ] Forniamo due guaina antipolvere per i connettori RJ45, è ideale per proteggere i connettori dal polvere. Non importa dove lo riponi, non devi preoccuparti che la polvere entri nel connettore RJ45 e influisca sulla qualità della trasmissione del segnale.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 1M
In breve
UGREEN Cat 8 Cavo Ethernet Rete RJ45 Super Velocità 40Gbps 2000MHz (1M) | Nylon Intrecciato Doppio Schermatura Compatibile con Router Switch Modem Decoder TV Box Xbox Console di Gioco PC costa 6,37 € su Amazon.it, rispetto a 8,49 € di prezzo precedente (risparmio 2,12 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 16:51; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 63.112 recensioni.
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