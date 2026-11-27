Tapo L530E Lampadina Smart WiFi E27 Multicolore 806lm 9W 60W Alexa Google | Per Soggiorno, Camera e Atmosfera, RGB Multicolore, Dimmerabile, Controllo da App, Programmazione Oraria, Alexa e Google
4,4 su 5 su Amazon, 34.716 recensioni
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Caratteristiche
- Controllo da remoto – Controlla le tue luci ovunque tu sia, tramite l'app gratuita tapo(ios, android) per smartphone e tablet
- Multicolore – Progetta facilmente scenari per la tua routine o attività quotidiana personalizzando luminosità, temperatura della luce e colori, con 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere
- Senza hub richiesto – Collega la luce L530E al Wi-Fi di casa, quindi sei pronto
- Controllo vocale – Funziona con alexa e google assistant per liberare le mani; "alexa, accendi la luce" o "ok google, oscura le luci della mia camera"
- Scenari e programmazione – Crea programmi da accendere / spegnere con la luminosità / il colore che hai impostato
- Modalità Assente – Simula automaticamente che qualcuno sia a casa per spaventare i visitatori indesiderati
- Fattore di forma: A60, E27
- Questo è un prodotto contenitore, che include una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica F. I prodotti contenitori sono apparecchi per l'illuminazione che possono essere smontati per controllare separatamente le sorgenti luminose in essi contenute
Dettagli
- Colore
- Multicolore
- Formato
- 1 pz
In breve
Tapo L530E Lampadina Smart WiFi E27 Multicolore 806lm 9W 60W Alexa Google | Per Soggiorno, Camera e Atmosfera, RGB Multicolore, Dimmerabile, Controllo da App, Programmazione Oraria, Alexa e Google costa 8,99 € su Amazon.it, rispetto a 9,99 € di prezzo precedente (risparmio 1,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 17:07; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 34.716 recensioni.
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