ASUS TUF GAMING H1 Gen II, Cuffie da Gaming Cablate, Nere | Connessione con USB-A 2.0, Audio Immersivo Surround 7.1, Driver con Magnete al Neodimio da 40 mm, Per PC, PS4/PS5
3,7 su 5 su Amazon, 6 recensioni
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Caratteristiche
- La connessione con cavo USB-A consente l'utilizzo di queste cuffie con PC, PlayStation 4 e PlayStation 5
- I driver da 40 mm con magnete al neodimio e l'audio surround Virtual 7.1 permettono di godere appieno delle lunghe sessioni di gioco
- Controlli intuitivi: i pulsanti presenti sul cavo delle cuffie offrono il controllo immediato del volume e il silenziamento del microfono
- Comfort perfetto: design leggero da 297 grammi con comodo archetto in metallo per confortevoli maratone di gioco
- I cuscinetti auricolari sono facili da rimuovere e sono resistenti all'alcol e all'acido ipocloroso, per una facile pulizia quotidiana
Dettagli
- Colore
- Nero
In breve
ASUS TUF GAMING H1 Gen II, Cuffie da Gaming Cablate, Nere | Connessione con USB-A 2.0, Audio Immersivo Surround 7.1, Driver con Magnete al Neodimio da 40 mm, Per PC, PS4/PS5 costa 24,29 € su Amazon.it, rispetto a 59,90 € di prezzo precedente (risparmio 35,61 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 12:21; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,7 su 5 con 6 recensioni.
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