SONGMICS Grucce Legno, Appendiabiti con Scanalature su Spalle, 20 Pezzi | Barra Portapantaloni Antiscivolo e Gancio Girevole a 360°, Colore Naturale e Oro Rosa, Collezione CASON CRW001N01
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Caratteristiche
- Un'attrazione nel tuo guardaroba: Su queste grucce in legno massello i tuoi abiti rimarranno in ottime condizioni. Inoltre, la superficie liscia non sfilaccerà i tuoi vestiti delicati e conferisce un aspetto elegante
- In legno di eucalipto: Realizzate in legno di eucalipto lucidato a mano, queste grucce possono reggere fino a 5 kg. Appendi giacche pesanti e cappotti invernali? Nessun problema, soddisfano le esigenze di tutto l'anno!
- Addio ai segni fastidiosi: Dì addio alla zona delle spalle di abiti e camicie che si gonfia. Queste grucce hanno un design ergonomico che imita la curva delle spalle umane, mantenendo i vestiti ben curati
- Il gancio può girare? Naturalmente!: Il gancio in metallo può essere ruotato di 360°, così puoi facilmente capovolgere la giacca se la appendi nel modo sbagliato, non devi nemmeno toglierla dalla gruccia
- Cosa otterrai: Un set di 20 grucce in legno dal colore naturale semplice ed elegante. Ottime anche come regalo per l'inaugurazione della casa, aggiungono un tocco finale al tuo guardaroba
Dettagli
- Colore
- Naturale + Oro Rosa
- Formato
- 20 Pezzi
- Pezzi nella confezione
- 20
In breve
SONGMICS Grucce Legno, Appendiabiti con Scanalature su Spalle, 20 Pezzi | Barra Portapantaloni Antiscivolo e Gancio Girevole a 360°, Colore Naturale e Oro Rosa, Collezione CASON CRW001N01 costa 18,69 € su Amazon.it, rispetto a 22,49 € di prezzo precedente (risparmio 3,80 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 09:33; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 21.253 recensioni.
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