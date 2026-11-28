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Caratteristiche
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Dettagli
- Colore
- Multicolore
- Formato
- 22.5 x 22 cm
In breve
Hama Album Memo Our Baby, 22.5 x 22 cm, 100 Pagine, Max: 200 Foto da 10 x 15 cm, Standard, Multicolore costa 5,99 € su Amazon.it, rispetto a 18,84 € di prezzo precedente (risparmio 12,85 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 10:04; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 460 recensioni.
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