Toshiba 3-in-1 Forno a Microonde con Grill e Cottura combinata, 23 L, Piatto Girevole con Memoria di Posizione, Timer, Luci LED Integrate, Programma pizza, Nero
4,5 su 5 su Amazon, 739 recensioni
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Caratteristiche
- Cucina Combinata: Toshiba forno a microonde offerta griglia, Riscalda piccole porzioni di cibo, Cucina in modo rapido mentre il Grill rende il cibo croccante, saporito e dorato in superficie.
- Microonde 23 Litri offerte 8 menù automatici tra i più gettonati in Italia come la Pasta, le Verdure salutari, il Pesce saporito e altro ancora.
- Toshiba Microonde con Grill piatto girevole con memoria di posizione funzione che permette al piatto girevole di tornare nella posizione iniziale.
- Caratteristiche Utili: Microonde offerta lampo scongelamento a peso e tempo, Cottura Rapida ed impostazione del Timer.
- Specifiche Tecniche: Microonde Digitale Nero Potenza Grill 1050 Watts, Potenza Microonde 900 Watts con 5 livelli regolabili, Dimensioni esterne 485mm /403mm /296mm. Dimensioni interne 314mm /347mm /221mm, Diametro del Piatto Girevole con Memoria di Posizione 270 mm.
Dettagli
- Colore
- Nero Inchiostro
- Formato
- 23L
In breve
Toshiba 3-in-1 Forno a Microonde con Grill e Cottura combinata, 23 L, Piatto Girevole con Memoria di Posizione, Timer, Luci LED Integrate, Programma pizza, Nero costa 94,30 € su Amazon.it, rispetto a 129,90 € di prezzo precedente (risparmio 35,60 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 10:35; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 739 recensioni.
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