Lagostina Gustosa Stampo Plumcake in Acciaio Antiaderente, Lunghezza 25 cm, Adatto al forno fino a 250°
4,5 su 5 su Amazon, 2.390 recensioni
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Caratteristiche
- STAMPO PER PLUMCAKE: Stampo per plumcake Lagostina Gustosa, utilizzabile per tutte le preparazioni da forno, dolci o salate; lunghezza 25 cm. Made in Germany. Garantita 2 anni
- RIVESTIMENTO ANTIADERENTE: Lo stampo è realizzato in acciaio al carbonio con rivestimento antiaderente di alta qualità: il cibo non si attacca al fondo durante la cottura e lo stampo è facile da pulire
- QUALITÀ E COMPETENZA: Fondata nel 1901, Lagostina realizza i suoi prodotti con un elevato livello di qualità e competenza
- PER TUTTI I FORNI: Questo stampo per dolci è adatto all'utilizzo in forno fino a 210° C e compatibile con tutti i forni elettrici, a gas o ventilati
- LINEA GUSTOSA: Gustosa è la linea da forno Lagostina pensata per chi vuole sperimentare con tante ricette, sia dolci che salate
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 25 cm
In breve
Lagostina Gustosa Stampo Plumcake in Acciaio Antiaderente, Lunghezza 25 cm, Adatto al forno fino a 250° costa 6,50 € su Amazon.it, rispetto a 6,90 € di prezzo precedente (risparmio 0,40 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 16:16; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 2.390 recensioni.
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