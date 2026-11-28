DURACELL D Batterie Alcaline Plus (Confezione da 4) 1.5V, LR20 | Fino al 100% di extra durata - Affidabilità per i dispositivi ad uso quotidiano - 0% plastica - 10 anni di conservazione
4,7 su 5 su Amazon, 17.381 recensioni
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Caratteristiche
- PRESTAZIONI IDEALI: questa batteria Duracell Plus D è ideale per alimentare tutti i dispositivi che usi quotidianamente, offrendoti fino al 100% di durata in più*
- PREVENZIONE DELLE FUORIUSCITE: la chiusura superiore aiuta a prevenire le fuoriuscite dalle nostre batterie Duracell Plus D
- IMBALLAGGIO SENZA PLASTICA: RICICLABILI AL 100%
- DURATA: la nostra tecnologia preserva l'energia delle batterie non ancora usate fino a 10 anni nella loro confezione originale**
- AFFIDABILITÀ: nel 1969 Duracell partecipa alla missione Apollo 11 e diventa la prima batteria ad andare sulla luna
- *Garanzia commerciale vs. la durata media minima nei test 2021 IEC sulle batterie formato D. I risultati possono variare a seconda del dispositivo e del tipo di utilizzo (sito web IEC) **a temperatura ambiente
Dettagli
- Colore
- Non si applica
- Formato
- 4 Count
- Pezzi nella confezione
- 4
In breve
DURACELL D Batterie Alcaline Plus (Confezione da 4) 1.5V, LR20 | Fino al 100% di extra durata - Affidabilità per i dispositivi ad uso quotidiano - 0% plastica - 10 anni di conservazione costa 8,79 € su Amazon.it, rispetto a 10,99 € di prezzo precedente (risparmio 2,20 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 10:34; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 17.381 recensioni.
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