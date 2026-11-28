BJORG Bevanda di Mandorla Biologica 6x1L | Bevanda vegetale, senza glutine, basso contenuto di grassi, gusto delicato, prodotto in Italia, bio, vegan
4,1 su 5 su Amazon, 121 recensioni
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Caratteristiche
- MANDORLA BIOLOGICA è una bevanda vegetale naturalmente senza glutine, è ottima per la prima colazione con i cereali, oppure in cucina per le tue ricette
- CARATTERISTICHE Bevanda senza lattosio. La bevanda è adatta a vegani e vegetariani
- GUSTO Questa bevanda alla mandorla ha un sapore delicato, per iniziare la giornata, da mandorle biologiche che selezioniamo accuratamente nel bacino del Mediterraneo
- CONSIGLI D'USO Questa bevanda vegetale è ideale per ricette dolci. Può essere gustata da sola, con i cereali o nel tè, caffè, frullati
- BJORG Per variare la tua esperienza di gusti, scopri le altre bevande a base di avena, farro, mandorle, cocco, riso e soia della gamma. Le bevande vegetali Bjorg vengono prodotte in Italia
Dettagli
- Formato
- 1 l (Confezione da 6)
- Pezzi nella confezione
- 6
In breve
BJORG Bevanda di Mandorla Biologica 6x1L | Bevanda vegetale, senza glutine, basso contenuto di grassi, gusto delicato, prodotto in Italia, bio, vegan costa 11,94 € su Amazon.it, rispetto a 17,94 € di prezzo precedente (risparmio 6,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 11:21; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 121 recensioni.
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