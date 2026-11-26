Oral-B Testine di Ricambio iO Ultimate Clean, Nere, 4 Ricambi | 4 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Rotonde Originali, Rimozione Profonda Della Piastra Batterica, Pulizia Denti
4,7 su 5 su Amazon, 6.233 recensioni
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Caratteristiche
- EFFICACE RIMOZIONE DELLA PLACCA: La testina di ricambio angolata rimuove in modo efficace e delicato fino al 100% di placca in più lungo il bordo gengivale, rispetto ad uno spazzolino tradizionale
- SETOLE CHE CAMBIANO COLORE: Le testine Oral B hanno setole che cambiano colore per segnalare quando sostituirle per ripristinare una pulizia al 100% più efficace
- SOSTITUIRE OGNI 3 MESI: Una testina per spazzolino consumata rende la pulizia dei denti più difficile, non rimuovendo la placca batterica. Per una pulizia profonda, sostituisci la testina quando le setole cambiano colore
- ESCLUSIVA PER I MANICI ORAL-B iO: le testine Oral B sono progettate per una pulizia profonda, le uniche compatibili con il tuo spazzolino elettrico Oral-B iO
- SCELTA DAI DENTISTI: Oral-B, la marca di spazzolini più usata dai dentisti nel mondo
- EFFICACE RIMOZIONE DELLA PLACCA: Le testine Oral B angolate rimuovono in modo efficace e delicato fino al 100% di placca in più lungo il bordo gengivale, rispetto ad uno spazzolino tradizionale
- SETOLE CHE CAMBIANO COLORE: Le testine Oral B hanno setole che cambiano colore per segnalare quando sostituirle per ripristinare una pulizia al 100% più efficace
- SOSTITUIRE OGNI 3 MESI: Una testina per spazzolino consumata rende la pulizia dei denti più difficile, non rimuovendo la placca batterica. Per una pulizia profonda, sostituisci la testina quando le setole cambiano colore
Dettagli
- Colore
- Black
- Formato
- 4 Testine
In breve
Oral-B Testine di Ricambio iO Ultimate Clean, Nere, 4 Ricambi | 4 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Rotonde Originali, Rimozione Profonda Della Piastra Batterica, Pulizia Denti costa 19,99 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 20,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 16:32; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 6.233 recensioni.
Informativa sulle offerte
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