Kenwood Triblade XL+ - Minipimer 1000W Tritatutto 0,5L Grigio | Frullatore a Immersione, Velocità Variabile, Antischizzo, Schiacciapatate, Frusta in Metallo, HBM60.307GY
4,5 su 5 su Amazon, 283 recensioni
65,79 €
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Caratteristiche
- Il frullatore manuale a tre lame è una combinazione di innovazioni per creare un sistema di miscelazione più sottile per tutte le tue ricette preferite
- Potenza: 1000 W per una miscelazione efficiente e controllabile con la semplice pressione di un pulsante. Controllo di velocità variabile e impulso per un maggiore controllo
- Fissaggio facile per cambiare rapidamente e facilmente tra gli strumenti dello schiacciapatate e l'accessorio della frusta a palloncino
- Tritatutto da 500 ml con coperchio e base antiscivolo. Tritate le erbe e le noci alla consistenza desiderata
- Facile da pulire. Parti lavabili in lavastoviglie per una pulizia rapida e facile
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- XL
In breve
Kenwood Triblade XL+ - Minipimer 1000W Tritatutto 0,5L Grigio | Frullatore a Immersione, Velocità Variabile, Antischizzo, Schiacciapatate, Frusta in Metallo, HBM60.307GY costa 65,79 € su Amazon.it. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 09:58; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 283 recensioni.
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