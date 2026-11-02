Tognana Big Family Tegame cm 32
4,3 su 5 su Amazon, 47 recensioni
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Caratteristiche
- Corpo in alluminio stampato, per una distribuzione uniforme del calore
- Fondo ad alto spessore, adatto anche all'induzione, versatile e robusto
- Rivestimento esterno resistente alle alte temperature, di alta qualità
- Rivestimento interno antiaderente rinforzato a 4 strati, resistente ai graffi
- Manici ergonomici e professionali in Acciaio Inox, adatto all'uso anche in forno
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- 32 cm
In breve
Tognana Big Family Tegame cm 32 costa 26,49 € su Amazon.it, rispetto a 35,39 € di prezzo precedente (risparmio 8,90 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 10:03; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 47 recensioni.
Informativa sulle offerte
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