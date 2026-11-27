Anker 100W Cavo USB C, [1m+1,8m+3m, 3-Pezzi] USB Type-C, Nylon Resistente | Compatibile con iPhone 17 Pro Max/16/15 Serie, MacBook Pro/Air, iPad Pro/Air, iPad Air 4, Galaxy S24/S25, Pixel, Switch
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Caratteristiche
- ANKER PLUS: Unisciti agli oltre 80 milioni di clienti felici. Ricarica. Anker.
- Necessità di velocità: supporta una potenza massima di 100 W per garantire la massima potenza di ricarica possibile.
- Elevata compatibilità: progettato per caricare facilmente tutti i dispositivi USB-C. (La trasmissione video non è supportata.)
- ASSOLUTAMENTE RESISTENTE: dura più a lungo di un cavo standard e garantisce una durata superiore a oltre 12.000 piegamenti e stiramenti.
- Contenuto della confezione: cavo Anker 333 USB-C a USB-C (1m+1,8m+3m), una fascetta, un manuale di istruzioni (lingua italiana non garantita).
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 1 m + 1.8 m + 3 m
- Pezzi nella confezione
- 3
In breve
Anker 100W Cavo USB C, [1m+1,8m+3m, 3-Pezzi] USB Type-C, Nylon Resistente | Compatibile con iPhone 17 Pro Max/16/15 Serie, MacBook Pro/Air, iPad Pro/Air, iPad Air 4, Galaxy S24/S25, Pixel, Switch costa 12,99 € su Amazon.it, rispetto a 14,99 € di prezzo precedente (risparmio 2,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 13:46; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 71.805 recensioni.
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