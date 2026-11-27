Tapo L530E Lampadina Smart WiFi E27 Multicolore 806lm 9W Alexa Google, 4pz | Per Soggiorno e Camera, RGB Multicolore, Dimmerabile, Controllo da App, Programmazione Oraria, Senza Hub, Alexa e Google
4,5 su 5 su Amazon, 4.445 recensioni
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Caratteristiche
- Multicolore: progetta facilmente scenari per la tua routine quotidiana o le tue attività personalizzando luminosità, temperatura della luce e colori, con tante tonalità tra cui scegliere.
- Equivalente a 60 watt: la lampadina a LED produce fino a 806 lumen di luminosità bianca e ha un intervallo di attenuazione dall'1% al 100%.
- Preimpostato per comodità: hai trovato la tua illuminazione preferita per guardare i film? Salvalo come impostazione che puoi semplicemente selezionare per le future serate al cinema.
- Programmazione e timer: crea programmi e conta i piani per accendere/spegnere con la luminosità/il colore che hai impostato.
- Modalità alba e tramonto: attiva automaticamente la luce in base al tuo fuso orario.
- Nessun hub richiesto: collega la luce L530E al Wi-Fi di casa, quindi sei pronto.
- Controllo vocale: gestisci le luci con i comandi vocali poiché Tapo funziona con Amazon Alexa
- Modalità Fuori: Simula automaticamente qualcuno che è a casa per spaventare i visitatori indesiderati.
Dettagli
- Colore
- Multicolore
- Formato
- 4 pz
- Pezzi nella confezione
- 4
In breve
Tapo L530E Lampadina Smart WiFi E27 Multicolore 806lm 9W Alexa Google, 4pz | Per Soggiorno e Camera, RGB Multicolore, Dimmerabile, Controllo da App, Programmazione Oraria, Senza Hub, Alexa e Google costa 27,99 € su Amazon.it, rispetto a 36,99 € di prezzo precedente (risparmio 9,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 14:48; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 4.445 recensioni.
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