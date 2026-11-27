Ravensburger - Scotland Yard Sherlock Holmes | Gioco da Tavolo 10+, 2-6 | Cattura Moriarty nella Londra vittoriana con strategia e deduzione. Gioco da tavolo per 2-6 giocatori dai 10 anni.
4,6 su 5 su Amazon, 710 recensioni
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Caratteristiche
- GIOCO DA TAVOLO CULT CON SHERLOCK HOLMES: questa edizione speciale di Scotland Yard trasporta i giocatori nella Londra vittoriana per vivere emozionanti inseguimenti tra il famoso detective e il professor Moriarty. Tra i board games più appassionanti, è un grande classico dei giochi da tavolo divertenti.
- PERFETTO PER BAMBINI DAI 10 ANNI E ADULTI: con regole intuitive e una trama coinvolgente, Scotland Yard Sherlock Holmes è un gioco tavolo adatto a tutta la famiglia. Tra i giochi di società è ideale per stimolare collaborazione, intuizione e pensiero strategico.
- IDEALE PER 2-6 GIOCATORI: con partite di 45-60 minuti, questo gioco da tavola unisce suspense e tattica. Tra i giochi da tavola adulti e ragazzi è perfetto per serate in compagnia, offrendo esperienze sempre nuove e divertenti.
- STRATEGIA E COOPERAZIONE AL CENTRO DEL GIOCO: i detective devono collaborare per catturare Moriarty, mentre un giocatore cerca di sfuggire alla morsa degli avversari. Un gioco da tavola adulti e ragazzi che rende ogni partita unica ed emozionante.
- IDEA REGALO ORIGINALE PER UN BAMBINO 10 ANNI: se cerchi un regalo bambino 10 anni che unisca divertimento e intelligenza, Scotland Yard Sherlock Holmes è la scelta giusta. E' uno dei giochi di societa e giochi da tavolo più amati sia per bambini che per adulti, perfetto per compleanni e momenti in famiglia indimenticabili.
Dettagli
- Colore
- Colore Del Legno.
- Formato
- 37.31 cm
In breve
Ravensburger - Scotland Yard Sherlock Holmes | Gioco da Tavolo 10+, 2-6 | Cattura Moriarty nella Londra vittoriana con strategia e deduzione. Gioco da tavolo per 2-6 giocatori dai 10 anni. costa 11,97 € su Amazon.it, rispetto a 29,99 € di prezzo precedente (risparmio 18,02 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 09:49; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 710 recensioni.
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