Epson 604 Serie Ananas - Cartucce per stampante getto d'inchiostro, Multipack 4 colori (Nero, Ciano, Magenta, Giallo), Formato STD, Stampe affidabili casa e ufficio, Confezione EasyMail
4,2 su 5 su Amazon, 7.440 recensioni
-6% 37,60 €
Prima
39,99 €, risparmi 2,39 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- CARTUCCE ORIGINALI - Stampa senza problemi e affidabile con le cartucce originali Epson. Epson investe in ricerca e impianti di produzione tecnologicamente avanzati, sottoponendo i prodotti a rigorosi test per offrire la massima qualità ai clienti
- CONSEGNA PIÙ PRATICA - Con Epson EasyMail, riduci del 75% la plastica rispetto agli imballaggi tradizionali*. Le cartucce sono fornite in un imballo compatto e più sostenibile.
- COMPATIBILE CON - Expression Home XP-2200 / XP-2205 / XP-3200 / XP-3205 / XP-4200 / XP-4205 e WorkForce WF-2910DWF / WF-2930DWF / WF-2935DWF / WF-2950DWF
- RENDIMENTO IN PAGINE - Stampa fino a 150 pagine in bianco/nero e fino a 130 pagine a colori*
- AFFIDABILITÀ E CONVENIENZA - Grazie a inchiostri dye a colori e a inchiostro nero a pigmenti, questo set produce stampe nitide con colori brillanti. 4 cartucce per confezione - 1x 3,4 ml Nero, 1x 2,4 ml Ciano, 1x 2,4 ml Giallo e 1x 2,4 ml Magenta
- RISPARMIA IL 20%* SUI COSTI DELL'INCHIOSTRO - Con ReadyPrint Go ricevi le cartucce di inchiostro originali Epson direttamente a casa tua, prima di rimanere senza
- *Consulta le note a piè di pagina 1-13 sulla pagina web delle cartucce Epson
Dettagli
- Colore
- 4 colori
- Formato
- Standard
In breve
Epson 604 Serie Ananas - Cartucce per stampante getto d'inchiostro, Multipack 4 colori (Nero, Ciano, Magenta, Giallo), Formato STD, Stampe affidabili casa e ufficio, Confezione EasyMail costa 37,60 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 2,39 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 17:53; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 7.440 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.