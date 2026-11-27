Vimar 0R00641.CC Presa multipla con interruttore e cavo da 1,5 m, 4 uscite SICURY universale standard italiano, spina 16 A standard italiano, nero
4,6 su 5 su Amazon, 859 recensioni
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Caratteristiche
- Multipresa elettrica dotata di 4 prese universali SICURY P40, per il collegamento di più apparecchi elettrici. Cavo di alimentazione da 1,5 m, per il collegamento alla presa elettrica
- Interruttore luminoso integrato per accendere e spegnere contemporaneamente le prese della multipresa
- Sicurezza: Protezione Bimbi Sicuri. Prese sicure con otturatore che impedisce contatti accidentali con le parti in tensione grazie al dispositivo Sicury
- Prese universali con inclinazioni a 45° per ottimizzare l'utilizzo con diversi dispositivi e Spina orientabile per utilizzo anche salvaspazio
- Potenza massima complessiva prelevabile di 3680 W, per il collegamento di dispositivi elettrici compatibili
Dettagli
- Colore
- Nero
In breve
Vimar 0R00641.CC Presa multipla con interruttore e cavo da 1,5 m, 4 uscite SICURY universale standard italiano, spina 16 A standard italiano, nero costa 8,09 € su Amazon.it, rispetto a 10,35 € di prezzo precedente (risparmio 2,26 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 17:38; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 859 recensioni.
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