Cecotec Friggitrice ad Aria calda 5.5 L Cecofry Full InoxBlack Pro 5500, 1700 W, Compatta e Digitale, Friggitrice dietetica in Acciaio inox, senza Olio, Tecnologia PerfectCook, Termostato
4,4 su 5 su Amazon, 5.509 recensioni
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Caratteristiche
- Healthy Oil-Free Cooking: Cecotec Cecofry Full InoxBlack Pro 5500 air fryer uses hot air circulation technology for crispy results without oil.
- Generous 5.5L Capacity: Large basket accommodates family-sized portions — perfect for frying, roasting, grilling, and baking.
- Digital Touch Controls: 1700W power with PerfectCook technology and adjustable thermostat for precise temperature management.
Dettagli
- Colore
- Nero Inox
- Formato
- 5,5L
In breve
Cecotec Friggitrice ad Aria calda 5.5 L Cecofry Full InoxBlack Pro 5500, 1700 W, Compatta e Digitale, Friggitrice dietetica in Acciaio inox, senza Olio, Tecnologia PerfectCook, Termostato costa 38,99 € su Amazon.it, rispetto a 53,90 € di prezzo precedente (risparmio 14,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 18:24; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 5.509 recensioni.
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