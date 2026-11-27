Tempo Fazzoletti Tascabili, 4 Veli, 144 Pacchetti | 144 Pacchetti da 9 Fazzoletti, 4 Veli, Formato Scorta, Confezioni Individuali
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Caratteristiche
- Morbido come sempre, ancora resistente; il quattro veli di cui non puoi fare a meno
- Resistente in lavatrice
- Dermatologicamente testato
- È il fazzoletto a quattro veli che non può mancare in tasca, e se lo dimentichi in quella dei pantaloni che hai appena messo in lavatrice, nessun problema; tempo resiste ai lavaggi in lavatrice
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 1 unità (Confezione da 144)
- Pezzi nella confezione
- 144
In breve
Tempo Fazzoletti Tascabili, 4 Veli, 144 Pacchetti | 144 Pacchetti da 9 Fazzoletti, 4 Veli, Formato Scorta, Confezioni Individuali costa 17,99 € su Amazon.it, rispetto a 29,99 € di prezzo precedente (risparmio 12,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 14:17; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 1.836 recensioni.
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