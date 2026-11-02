Cecotec Robot da Cucina Multifunzione Mambo Touch. 1600 W | 37 Funzioni, Schermo tattile TFT da 5" con Ricettario Integrato, Capacità 3,3 litri, APP, Bilancia e Brocca in Acciaio Inox
4 su 5 su Amazon, 904 recensioni
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Caratteristiche
- Robot da cucina multifunzione con 37 funzioni: trocea, picco, liquefa, tritura, soffriggere, macinare, spruzzare, grattugia, riscalda, mazza, yogurtero, monta, emulsiona, miscela, cucina, mescolare, cucina, mescolare, cottura a vapore, scalfa, confetto, impasto, cucina a bassa temperatura, bollire, mantiene caldo, fermenta, SlowMambo, cucina con precisione grado a grado, cucina a bagnomaria, cottura lenta, cottura lenta, cottura lenta, velocità zero e dispone di funzione turbo, stufato o, pizza, chopper, smoothie-maker e auto-cleaning..cronometro e screenblock.
- Schermo TFT da 5" Soft Touch per un maggiore comfort. Cambia gli accessori in pochi secondi con il sistema OneClick progettato per Mambo. Ora gli accessori possono essere sostituiti senza estrarre la brocca dal tuo robot.
- Goditi l'app Mambo per smartphone con ricette guidate illimitate passo dopo passo, modalità predefinite per facilità d'uso e sistema manuale fai da te.
- Incorpora bilancia per pesare con grande precisione gli alimenti depositati nella brocca per lavorare con quantità esatte e ottenere risultati eccellenti.
- Caraffa in acciaio inossidabile di alta qualità adatta a una pulizia rapida e facile in lavastoviglie. Capacità totale di 3,3 litri (capacità utile di 2,3 litri).
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- Small
In breve
Cecotec Robot da Cucina Multifunzione Mambo Touch. 1600 W | 37 Funzioni, Schermo tattile TFT da 5" con Ricettario Integrato, Capacità 3,3 litri, APP, Bilancia e Brocca in Acciaio Inox costa 192,99 € su Amazon.it, rispetto a 389,00 € di prezzo precedente (risparmio 196,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 12:31; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 904 recensioni.
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