SONGMICS Armadio in Tessuto, 3 Barre Appendiabiti, 127 x 45 x 176 cm | Armadio Portatile, Ripiani, 4 Tasche Laterali, Grande Capacità, Grigio Tortora, Collezione RYLAN RYG008G02
4,3 su 5 su Amazon, 2.086 recensioni
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Caratteristiche
- Elevata capacità di carico: Realizzato con tubi in acciaio diam. 16 mm e connettori in plastica rinforzata, questo appendiabiti ti permette di appendere facilmente cappotti invernali e vestiti (ogni barra regge fino a 15 kg)
- Spazioso e versatile: Design con doppia zona di sospensione con altezza max. di 120 cm per appendere abiti in zone separate; ripiani per scarpe o borse; questo guardaroba mantiene le tue cose in ordine
- Include tasche laterali: Questo guardaroba in tessuto è dotato di 4 tasche laterali su un lato per riporre piccoli oggetti come calzini, chiavi e guanti a portata di mano, mantenendo tutto in ordine
- Facile da montare: Non servono strumenti. Grazie al design a incastro, basta unire i tubi metallici con i connettori in plastica e applicare la copertura in tessuto; potrai assemblare questo armadio da solo in breve tempo
- Cosa ricevi: Un armadio in tessuto con doppia zona di sospensione e 4 tasche laterali, un kit antiribaltamento per un uso sicuro, istruzioni dettagliate e un modo per mantenere la tua stanza pulita e ordinata
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- 2 Colonne (127 cm)
In breve
SONGMICS Armadio in Tessuto, 3 Barre Appendiabiti, 127 x 45 x 176 cm | Armadio Portatile, Ripiani, 4 Tasche Laterali, Grande Capacità, Grigio Tortora, Collezione RYLAN RYG008G02 costa 33,98 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 6,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 10:50; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 2.086 recensioni.
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