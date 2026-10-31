SONGMICS Set di 8 Divisori per Cassetti, Organizzatori Pieghevoli | Salvaspazio, in Tessuto Non Tessuto e Carta, Beige Sabbia, Collezione Tina RUS008M01
4,4 su 5 su Amazon, 10.015 recensioni
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Caratteristiche
- [Riduce il caos] Questo set di scatole per biancheria intima ti aiuterà a suddividere i tuoi indumenti per tipo e a mettere i cassetti in ordine, in modo da poter trovare rapidamente le mutande o i reggiseni di cui hai bisogno
- [Salvaspazio] Basta inserire i pannelli laterali e chiudere il fondo con la zip per sistemare facilmente questi organizzatori, capienti per conservare tanta biancheria intima in modo salvaspazio; potrai ripiegarli quando non li usi per risparmiare spazio
- [Scomparti di diverse dimensioni] I 8 portabiancheria soddisfano le tue diverse esigenze, 5 file (32 x 32 x 10 cm) per reggiseni, 6 scomparti (32 x 16 x 10 cm) per slip, 8 cubi (32 x 16 x 10 cm) per cravatte e 24 posti (32 x 32 x 10 cm) per calze o altri accessori
- [Restano in forma] Rivestiti in tessuto non tessuto da 80 g/m² e sostenuti da cartone, questi organizer per cassetti hanno una struttura rigida che manterrà la forma per poter tenere in perfetto ordine la tua biancheria intima
- [Cosa ricevi] Un set di 8 organizzatori pieghevoli per cassetti che offre un posto adeguato a reggiseni, mutande, cravatte e calzini e si adatta bene alla cassettiera o ai ripiani dell'armadio
Dettagli
- Colore
- Beige
- Formato
- Set di 8
- Pezzi nella confezione
- 8
In breve
SONGMICS Set di 8 Divisori per Cassetti, Organizzatori Pieghevoli | Salvaspazio, in Tessuto Non Tessuto e Carta, Beige Sabbia, Collezione Tina RUS008M01 costa 16,14 € su Amazon.it, rispetto a 18,99 € di prezzo precedente (risparmio 2,85 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 12:22; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 10.015 recensioni.
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