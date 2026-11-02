SONGMICS Grucce Appendiabiti in Velluto, Salvaspazio, Antiscivolo, 30 Pezzi | Spesso 0,6 cm, Largo 43 cm, Scanalature su Spalle, Barra per Pantaloni, Gancio Girevole a 360°, Collezione Breanna CRF029V03
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Caratteristiche
- Grucce Appendiabiti in Velluto: La superficie morbida si adatta ai vestiti e previene le pieghe. Le scanalature sulle spalle fissano i capi con spalline sottili. Queste grucce antiscivolo trattengono saldamente i vestiti in seta, evitando cadute
- Stampelle Armadio in Plastica: Realizzate in plastica ABS, queste stampelle supportano un carico statico fino a 5 kg ciascuna. Puoi appendere facilmente pesanti cappotti invernali, giacche e maglioni
- Organizer Armadio Salvaspazio: Riduci lo spazio occupato del 30% rispetto ai tradizionali modelli in legno. Questo salva spazio per armadio ti permette di riporre più vestiti, ottimizzando al massimo anche una piccola cabina armadio
- Appendini per Pantaloni Multifunzione: Misurano 43 x 22 x 0,6 cm con barra inferiore per pantaloni. Un solo porta abiti organizza l'intero outfit, perfetto per chi cerca praticità quotidiana nel guardaroba
- Attaccapanni con Gancio Girevole: Il set da 30 pezzi color Grigio presenta ganci in acciaio girevoli a 360 gradi. Regola facilmente la direzione dei capi per prenderli comodamente, mantenendo la stanza sempre ordinata
Dettagli
- Colore
- Grigio + Argento
- Formato
- 30 Pezzi (43l cm )
- Pezzi nella confezione
- 30
In breve
SONGMICS Grucce Appendiabiti in Velluto, Salvaspazio, Antiscivolo, 30 Pezzi | Spesso 0,6 cm, Largo 43 cm, Scanalature su Spalle, Barra per Pantaloni, Gancio Girevole a 360°, Collezione Breanna CRF029V03 costa 14,39 € su Amazon.it, rispetto a 17,99 € di prezzo precedente (risparmio 3,60 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 11:20; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 8.033 recensioni.
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