Cecotec Lavatrice Carica Frontale 7 Kg Bolero Dresscode 7410 Inverter A. 1850W, 1200 giri/min Regolabile, 16 Programmi, Motore Inverter Plus, Bassi Consumi, Vapore, Sterilizzazione Indumenti
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Caratteristiche
- Capacità 7 kg. Ideale per famiglie. 16 programmi. Misto, Cotone, Super Veloce, Eco 40-60, Lana, Prelavaggio, Magliette, Sport, Intensivo, Letto, Anallergico, Centrifuga/Scarico, Centrifuga, Pulizia tamburo, Delicato, Cotone 20 C.
- Classe A. Risparmia in lavatrice con la massima efficienza energetica. Motore inverter plus. Risparmio energetico con vibrazioni e rumore ridotto. Grazie al motore Inverter la lavatrice farà meno rumore durante il suo funzionamento, soprattutto nella fase di centrifuga e lavaggio. Inoltre favorisce il risparmio energetico.
- SteamMax. Garantisce la pulizia a vapore, ottenendo fino alle macchie più difficili e lasciando i vestiti come il primo giorno. Pearl Drum. Speciale consistenza a forma di fiocco di neve del tamburo che facilita e migliora l'asciugatura e lo scivolamento dei vestiti. Delay Start. Pianifica l'ora in cui vuoi che la lavatrice finisca. Pianifica il tuo lavaggio per iniziare nel momento della giornata che più si adatta al tuo programma.
- Drum clean. Il tamburo viene pulito solo per evitare l'accumulo di batteri. Senza sporco e cattivi odori. Display touch. Gestisci e prendi il controllo della tua lavatrice. Allergy Care Prima di ogni lavaggio sterilizza con vapore al 99,9%, evidenziando principalmente nei lavaggi ad acqua fredda. Lascia i tuoi vestiti al 100% privi di germi e batteri e tienili come il primo giorno.
- Anti-rughe. Seleziona questa opzione per lavare i vestiti e ridurre la comparsa di pieghe sui tuoi vestiti. È più facile da stirare e potrebbe anche non essere necessario. My fav. Memorizza il tuo programma e le impostazioni più utilizzate. Non perdere tempo a cercare di nuovo quel programma che usi di più.
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 8 Kg
In breve
Cecotec Lavatrice Carica Frontale 7 Kg Bolero Dresscode 7410 Inverter A. 1850W, 1200 giri/min Regolabile, 16 Programmi, Motore Inverter Plus, Bassi Consumi, Vapore, Sterilizzazione Indumenti costa 264,90 € su Amazon.it, rispetto a 399,99 € di prezzo precedente (risparmio 135,09 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 19:32; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 1.426 recensioni.
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