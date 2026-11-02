Halloween a Mantova controlli straordinari e arresti per rapina e violenza
Durante la notte di Halloween, il Questore di Mantova, Guglielmo Toscano, ha disposto servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati a contrastare la criminalità giovanile e lo spaccio di droga. L'operazione ha portato a quattro arresti e a quattro deferimenti all'Autorità Giudiziaria per rissa.
Rapina aggravata in centro
Il primo intervento ha riguardato una rapina aggravata ai danni di un giovane. La vittima è stata avvicinata da tre individui che, dopo averla minacciata con una bottiglia di vetro e colpita, le hanno sottratto il cellulare. Grazie alla rapida reazione degli agenti della Squadra Volante, i responsabili sono stati rintracciati e arrestati.
Violenza al Pronto Soccorso
Il secondo episodio si è verificato al Pronto Soccorso, dove un uomo in stato di alterazione alcolica ha molestato due donne e danneggiato le strutture. L'intervento tempestivo della polizia ha permesso di bloccare l'individuo, che è stato arrestato per violenza sessuale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.
Rissa e Daspo Urbano
Infine, nel centro cittadino, quattro cittadini stranieri sono stati deferiti per una rissa; uno di loro è stato anche denunciato per la violazione del D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane). Le indagini preliminari sono in corso per accertare le responsabilità.
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